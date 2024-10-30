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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan’da kız öğrenciler arasında kavga: Darp ettikleri öğrenci bayıldı | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan’da kız öğrenciler arasında kavga: Darp ettikleri öğrenci bayıldı

        Eyüpsultan Alibeyköy'de Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi'nde çıkan kavgada bir öğrenci darp edilerek bayıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:57
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        Öğrenci kavgası: Bayıltana kadar dövdüler!
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        Eyüpsultan Alibeyköy’de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi’nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında kavga çıktı.

        Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli kavgası esnasında darp ettikleri bir öğrenci bayıldı. Yaşanan o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, önceki gün Eyüpsultan Alibeyköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi öğrencileri birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiası nedeniyle bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Öğrenciler arasında yaşanan sözlü tartışma okul çıkışı bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavga esnasında öğrencilerden biri darp edildiği esnada bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.E., daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Öğrenciler arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

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