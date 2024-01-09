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        Haberler Televizyon Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?

        Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

        Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam ekranlara gelecek. Eyvah Eyvah 2 filmini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için film detaylarını haberimizde paylaştık. Peki, Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:50
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        Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu, senaryosunu usta komedyen Ata Demirer'in kaleme aldığı Eyvah Eyvah 2 filmi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile bu akşam yayınlanacak. Peki Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

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        EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NE?

        Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.

        Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar.

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        EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Eyvah Eyvah 2 filminin çekimlerinin Çanakkale'nin Geyikli ve Ezine ilçelerinde çekildiği biliniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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