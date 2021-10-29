2013 yapımı Eyvah Eyvah 3 filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaryosu Ata Demirer tarafından kaleme alınan Eyvah Eyvah 3 filminin çekildiği şehri ve konusunu sizler için haberimizde derledik.
EYVAH EYVAH 3 KONUSU NE?
Çekimleri Çanakkale'de gerçekleşen Eyvah Eyvah 3 filminin konusu şöyle:
Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.
EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİM?
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan Badem
Serra Yılmaz – Mercedes
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel
Meray Ülgen
Caner Alkaya
Şehsuvar Aktaş
Hazım Körmükçü
Hande Dane
Elif Erdoğan
Özkan Çınarlı
Murat Serezli
Kahraman Sivri
Selahattin Taşdöğen
Yeşim Ceren Bozoğlu
Naci Taşdöğen
Durul Bazan
Erkan Can
Onur Buldu
Onur Atilla
Selçuk Borak
Ergün Kuyucu
Cenk Tunalı
YORUMLAR