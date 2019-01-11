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Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınması için yapılan kazılarda Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLDİ
Batman Müze Müdürü Şeyhmus Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altında kalacak eserlerin Hasankeyf Kültürel Park alanına taşınması çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda 1407 yılında Sultan Süleyman Han tarafından inşa ettirildiği bilinen Süleyman Han Cami minaresinin taşındığını anımsatan Genç, şunları ifade etti: "Süleyman Han Camisi'ndeki kazılar sırasında Sultan Süleyman Han'a ait olduğu belgelenen mezara denk gelindi. Aynı zamanda aynı yerde Eyyubi Hanedanlığı üyelerine ait olduğu düşünülen 6 mezar daha tespit edildi. Sultan Süleyman Han mezarı, mezar taşları, sandukası ve çıkarılan iskeletler koruma altına alındıktan sonra Mardin Artuklu Üniversitesine gönderildi."
İNCELEMENİN ARDINDAN YENİDEN HASANKEYF'E GETİRİLECEK
Genç, Mardin Artuklu Üniversitesindeki incelemelerin ardından Süleyman Han Türbe ve sandukasının yeniden Hasankeyf'e getirileceğini ifade ederek, "Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nde koruma altına alınacak. Aynı zamanda Sultan Süleyman Han'a ait sandukanın restorasyon çalışmaları da yine müze müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir. Bunların restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nin teşhire açılan bölümünde sergilenecek" dedi.
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