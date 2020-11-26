Ezgi Bıcılı'nın 'Yalancı Dünya' heyecanı 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Yalancı Dünya' adlı şarkının özgün ve yepyeni düzenlemesini ise Can Ercan ve Ateş Berker Öngören tamamladı.

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve uzun yıllar piyano öğretmenliği yapan Bıcılı, aynı zamanda Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Ozan Çolakoğlu Orkestrası, İzmir Kent Orkestrası gibi birçok sanatçı ve grup ile de uzun yıllar vokal olarak çalıştı.



Ezgi Bıcılı, şimdilerde türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan geniş sahne repertuvarının yanı sıra sahne performanslarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.



Bıcılı, yepyeni şarkısıyla ilgili heyecanını ve duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

'Yalancı Dünya', tam bu dönemdeki hislerimizin tercümanı olacak bir şarkı. Sözlerdeki isyanı ve başkaldırıyı herkesin benim kadar hissedeceğine inanıyorum, umarım çok seversiniz.

Genç ve başarılı yönetmen Mert Özkan, Ezgi Bıcılı'nın yeni projesinin yönetmen koltuğundaydı. Klipteki rengarenk kostümler, makyajlar, pastalar ve dans şovlar iddialı projenin dikkat çeken detayları arasında yerini aldı.