Ezgi Eyüboğlu'ndan 'Şeker Almaya Geldim'

Ezgi Eyüboğlu, yeni şarkıcı 'Şeker Almaya Geldim'i dinleyicilerle buluşturdu.

Söz ve müziği Sümer Ezgü’ye ait olan 'Şeker Almaya Geldim' Murat Çorak’ın müzik direktörlüğü, Mert Ağırlar’ın düzenlemesiyle farklı bir yorumla dinleyicinin karşısına çıktı.

Uzun bir ön hazırlık sürecinden sonra klip çekimleri için Şile’yi tercih eden Ezgi Eyüboğlu, çocuklarla birlikte kamera karşısına geçti ve keyifli anlar yaşandı.