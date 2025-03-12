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        Haberler Magazin Ezgi Şenler: Nişan hazırlıkları başladı - Magazin haberleri

        Ezgi Şenler: Nişan hazırlıkları başladı

        Geçtiğimiz yıl aralık ayında sevgilisi Ömer Gürgen'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Ezgi Şenler, nişan hazırlıklarına başladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:01
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        "Nişan hazırlıkları başladı"
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        Bir süredir aşk yaşayan Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen, birlikteliklerini resmiyete taşıma kararı almıştı.

        Ömer Gürgen, geçtiğimiz yıl aralık ayında Şenler'e evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.

        Çift, şu sıralar nişan hazırlığı için kolları sıvadı. Ankara'ya giden Ezgi Şenler; "Bugün iş çok. Nişan hazırlıkları başladı" ifadelerini not düştüğü fotoğrafını yayımladı.

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        #Ezgi Şenler
        #nişan
        #Ömer Gürgen
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