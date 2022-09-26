Ezo Gelin Çorbası Nasıl Yapılır?

Ezo Gelin çorbasını birkaç püf noktası ile evinizde siz de pişirip sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.
- Kaç kişilik: 6
- Hazırlama süresi: 10 dakika
- Pişirme süresi: 45 dakika
- Kalori: 140 kcal
EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELERİ
- 2 Çorba kaşığı kırmızı mercimek
- 2 Çorba kaşığı bulgur
- 2 Çorba kaşığı pirinç
- 1 orta boy kuru soğan
- 1 Yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 5 Su bardağı su (Et suyu olabilir)
- 1 Tatlı kaşığı kuru nane
- 1 Tatlı kaşığı pul biber
- 1 Çay kaşığı karabiber
- Tuz
EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Yapılış-1
- Çorba tenceresine soğanları küçük küçük doğrayıp sıvı yağ ile yumuşayana kadar kavuralım.
- Önceden yıkadığımız mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyelim.
- Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp, ocağı altını kısarak mercimekler dağılana kadar pişmeye bırakalım.
- Ayrı bir tencerede sıvı yağın içine salça ekleyip birkaç dakika kavuralım.
- İçine nane, pul biber ve karabiber ve 1 bardak su ekleyip pişirelim.
- Elde ettiğimiz sosu pişmiş olan çorbamıza ekleyip birkaç dakika daha pişmeye bırakalım.
- Bu aşamada kıvamını kontrol edip tercihinize göre su ekleyebilirsiniz.
- Tuzunu ekleyip kapatalım.
Ezo Gelin Çorbasının Püf Noktası;
Et suyu kullanırsanız hem lezzeti, hem besleyiciliği artar.
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