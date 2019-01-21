Ezogelin çorbası,Türk mutfağının vazgeçilmeyen çorbaları arasındadır. Ezogelin çorbası;besin değeri yüksektir.Mercimeğin, bulgurun, pirincin besleyici özelliği ile sizi tok tutacaktır. Ezogelin çorbasının bir hikayeden geldiği söylenir. Adını güzelliği ile dillere destan olan Ezogelinden alır. Hazırsanız yapmaya başlayalım.

Ezogelin Çorbası Malzemeleri;

1 su bardağı kırmızı mercimek.

1,5 yemek kaşığı bulgur.

1,5 yemek kaşığı pirinç.

1 adet soğan.

50 gr tereyağı.

1 yemek kaşığı un.

1 tatlı kaşığı nane.

1 çay kaşığı karabiber.

2 tatlı kaşığı tuz.

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.

2 -3 diş sarımsak.

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

9 su bardağı su (1 su bardağı 200 ml.)

Ezogelin Çorbası Tarifi;

Mercimek, pirinç,bulgur,soğan ve sarımsağı, yıkayıp tuz ilave edelim. Üzerine 3bardak su tencereye koyarak orta ateşte 15-20 dk pişirelim.

Pişen malzememizi blender yardımı ile pürüzsüz hale getirelim.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve un ekleyelim. Un pembeleşmeye başlayınca salça ve 1 bardak su ilave edelim.

Blender da karıştırdığımız karışımı yağlı, unlu olan tenceremize katalım. 6 bardak ılık su ilave edelim.Tenceremizi karıştırarak 10 dk bu şekilde pişirmeye devam edelim.

Tavada 50 gr tereyağı eriterek içine baharatları ilave edelim.

Tavada hazırlamış olduğumuz tereyağlı sosumuzu tencereye döküp 10 dk karıştıralım.

Pişen çorbamız servise hazır.

Ezogelin Çorbasının Püf Noktası;

Mercimek, bulgur çok çabuk su çeker, ateşin orta derecede olmasına özen gösterelim.