Ezogelin çorbası tarifi: evde pratik ve nefis ezogelin çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Baharat kullanımı ise Güneydoğu Anadolu mutfağının karakteristik özelliklerini yansıtır. Zamanla Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılmış, ev mutfaklarında küçük uyarlamalarla hazırlanmıştır. Buna karşın temel malzeme yapısı ve pişirme anlayışı korunmuştur. Bugün

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ezogelin çorbasının kalori değeri, kullanılan yağ miktarı ve porsiyon ölçüsüne bağlı biçimde değişir. Standart tarifle hazırlanmış bir kase ezogelin çorbası ortalama 150 ila 180 kalori aralığında yer alır. Enerji değerinin büyük bölümü mercimek, bulgur ve pirinçten gelen karbonhidratlar ile bitkisel proteinden oluşur. Tereyağı ve salça oranı arttıkça toplam kalori seviyesi yükselir. Evde yapılan tariflerde yağ miktarı kontrollü tutulduğunda daha hafif bir içerik elde edilebilir. Doyurucu yapısı sayesinde tek kase çorba, öğün başlangıcı için yeterli bir enerji sağlar.

Ezogelin Çorbası Malzemeleri

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

7 su bardağı sıcak su ya da et suyu

Bakliyatların pişme süresini dengelemek adına ölçülerin korunması önemlidir.

Ezogelin çorbasının yapılışında mercimek, pirinç ve bulgur ayrı ayrı yıkanır. Soğan küçük parçalar hâlinde doğranır. Tencere ocağa alınır, sıvı yağ ve tereyağı eklenir. Yağlar eridikten sonra doğranmış soğan ilave edilir ve kısık ateşte yumuşayana kadar kavrulur. Soğanlar renk aldığında domates ve biber salçası eklenir. Salça, kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur. Kimyon, pul biber ve karabiber bu aşamada tencereye alınır. Baharatların yağla buluşması, çorbanın aromasını belirgin hâle getirir.

REKLAM Yıkanmış mercimek, pirinç ve bulgur tencereye eklenir. Kısa süre karıştırıldıktan sonra sıcak su ya da et suyu ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılır ve orta ateşte pişmeye bırakılır. Çorba kaynamaya başladıktan sonra ateş kısılır. Yaklaşık 25–30 dakika boyunca bakliyatlar tamamen yumuşayana kadar pişirilir. Arada karıştırma yapılır. Kıvam koyu gelirse az miktarda sıcak su eklenebilir. Ezogelin çorbası, taneli yapısını koruyacak şekilde bırakılır. Düz püre hâline getirilmez. Pişme tamamlandığında tuz eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılır. Ocaktan alındıktan sonra kısa süre dinlendirilir. Ezogelin çorbası sıcak servis edilir. Üzerine isteğe bağlı olarak pul biberli tereyağı gezdirilebilir. Yoğun aroması ve bakliyat temelli yapısıyla tek başına güçlü bir tat sunar; bu nedenle yanında yer alacak eşlikçilerin sade ve tamamlayıcı olması gerekir. Taze sıkılmış limon, çorbanın içindeki baharat ve bakliyat tadını daha belirgin hâle getirir ve servis sırasında mutlaka tercih edilir. Ekmek tarafında lavaş ya da sade beyaz ekmek, çorbanın kıvamını dengeleyen en uygun seçenekler arasında yer alır.

Yanında sunulan turşu çeşitleri, ağızda ferah bir karşılık oluşturarak çorbanın yoğunluğunu toparlar. Ana yemek öncesinde tüketildiğinde fırında tavuk, kuru fasulye ya da sebze yemekleriyle uyum sağlar. Sofrada yoğurt ya da cacık gibi serinletici eşlikçiler yer aldığında öğün daha dengeli bir hâl alır. Bu tamamlayıcılarla birlikte ezogelin çorbası, doyurucu ve uyumlu bir sofra başlangıcı oluşturur. REKLAM EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR? Ezogelin çorbası yapımını benzer bakliyat çorbalarından ayıran temel fark, kullanılan malzemelerin birlikte oluşturduğu yapı ve pişirme anlayışıdır. Mercimek, bulgur ve pirincin aynı tencerede pişirilmesi, çorbaya hem taneli hem de yoğun bir kıvam kazandırır. Klasik mercimek çorbalarında görülen pürüzsüz doku yerine, daha dolgun ve doyurucu bir yapı ortaya çıkar. Salça ve baharatların yağda kavrularak eklenmesi, çorbanın aromasını belirgin hâle getirir ve sade çorbalara kıyasla daha güçlü bir tat profili oluşturur. Blender kullanılmaması, ezogelin çorbasının karakterini koruyan önemli bir özelliktir. Bu yönleriyle ezogelin çorbası, hem besleyici içeriği hem de kendine özgü dokusuyla diğer çorbalardan ayrılan, tek başına bile öğün niteliği taşıyan bir çorba olarak öne çıkar. Ezogelin çorbası hazırlanırken lezzeti ve kıvamı belirleyen ayrıntılar dikkatle uygulanmalıdır. Mercimek, pirinç ve bulgurun pişme süreleri birbirine yakın seçilmeli, bu nedenle ölçüler rastgele artırılmamalıdır. Soğan kavrulurken ateş çok yüksek tutulmamalı; soğanın yanmadan yumuşaması sağlanmalıdır.