Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        'Ezop Masalları' Hatay'da çocuklarla buluştu

        'Ezop Masalları' oyunu ile 29 Nisan'da Hatay'da sahne alan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, aynı gün gerçekleştirdiği üç sahneleme ile çocuklarla bir araya geldi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 2023’ten bu yana deprem bölgesinde gerçekleştirdiği gösterimlerle çocukların hayal dünyasını beslerken, dayanışma ve umut duygusunu da güçlendirmeyi hedefliyor. 29 Nisan’da Hatay’da sahnelenen “Ezop Masalları”, dostluk, dürüstlük, paylaşım gibi evrensel değerleri eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıdı. Gün boyunca sahnelenen oyun, çocuklara hem keyifli hem de öğretici bir deneyim sunarken, sanatın iyileştirici etkisini bir kez daha hissettirdi.

        Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Hatay’da gerçekleştirilen gösterimlere ilişkin şunları söyledi: “Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 2003 yılından bu yana çocuklara tiyatronun büyülü dünyasını sevdiriyor. Bugüne kadar sahnelenen 17 farklı oyunla bir milyondan fazla çocuğa ulaştık. Türkiye’nin pek çok ilinde sahne aldık. Deprem bölgesine düzenlediğimiz özel turnelerle de binlerce öğrenciye ulaşarak çocuklara moral ve umut götürmeye devam ediyoruz. Bu buluşmaların, çocuklara farklı bir deneyim alanı açtığını görüyoruz. Tiyatro bir sanat dalı olmanın ötesinde, empatiyi, birlikte üretmeyi ve duyguları paylaşmayı öğretiyor. 23 yıldır her oyunda, her turnede, her buluşmada çocukların gözlerindeki merak ışığını görmek bizi motive ediyor. Bu da bize sanatın dönüştürücü gücünü her defasında yeniden hatırlatıyor.”

        #Zorlu PSM
        #Zorlu Çocuk Tiyatrosu
        #Filiz Ova
        #Ezop Masalları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
