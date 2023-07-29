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        Haberler Motor Sporları Formula 1 F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında zafer Verstappen'in! - Motor Sporları Haberleri

        F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında zafer Verstappen'in!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımından Max Verstappen kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 21:00
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        Sprint yarışında zafer Verstappen'in!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 11 tur üzerinden yapıldı.

        İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.

        Bitiş çizgisini liderden 6.677 saniye sonra geçen Oscar Piastri (McLaren) 2'nci, 10.733 saniye geriden gelen Pierre Gasly (Alpine) ise 3. sırayı aldı.

        Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 289 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 171

        3. Fernando Alonso (İspanya): 139

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 135

        5. Carlos Sainz (İspanya): 92

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 460

        2. Mercedes: 223

        3. Aston Martin: 184

        4. Ferrari: 176

        5. Alpine: 53

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