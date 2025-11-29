Habertürk
        F1 Katar GP'sinde pole pozisyonu Piastri'nin

        F1 Katar GP'sinde pole pozisyonu Piastri'nin

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sine McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:30 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:30
        F1 Katar GP'sinde pole pozisyonu Piastri'nin
        Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 19.387 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

        Avustralyalı pilotun 0.108 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Lando Norris ikinci, 0.264 saniye gerisindeki Max Verstappen (Red Bull) ise üçüncü oldu.

        Katar Grand Prix'sinde bugün yapılan sprint yarışını da Piastri kazanmıştı.

        26 yaşındaki Norris yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

