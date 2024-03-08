Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 Suudi Arabistan Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu - Motor Sporları Haberleri

        F1 Suudi Arabistan Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        S.Arabistan'da pole pozisyonu Verstappen'in!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

        Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

        Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.

        Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de koşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun