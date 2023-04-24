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FA Cup'ta (İngiltere Federasyon Kupası) dev final: Manchester City-Manchester United

İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Brighton & Hove Albion'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United finale yükseldi. FA Kupası finalinde ezeli rakipler Manchester City ile Manchester United 3 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

FA Cup'ta (İngiltere Federasyon Kupası) dev final: Manchester City-Manchester United
AA

İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren mücadelenin ardından Brighton & Hove Albion'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanan turnuvanın ikinci yarı final maçında, bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United ile kupayı ilk kez müzesini götürmeyi hedefleyen Brighton & Hove Albion karşılaştı.

Taraflar, normal süre ve uzatmalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele, penaltılara gitti. Karşılaşmanın bu bölümünde rakibine 7-6 üstünlük kuran Manchester United, adını finale yazdırdı.

Manchester kenti takımları United ile City arasındaki final maçı, 3 Haziran'da oynanacak.

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