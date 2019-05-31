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Sosyal ağ Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in kaderi belli oldu. Facebook CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg'in bu iki görevi bir arada yürütmemesini isteyen hissedarların teklifinin değerlendirildiği şirketin genel kurulu gerçekleştirildi.

Varlık yönetim şirketi Trillium’un başı çektiği ve Mark Zuckerberg'in yönetim kurulu başkanlığını bırakarak, bu koltuğu bağımsız birine bırakmasının teklif edildiği genel kurul toplantısında, çıkan karar Zuckerberg’in kalması yönünde oldu.

Muhalif hissedarlar bu teklifi, Zuckerberg’in denetlenmeyen muazzam bir güce sahip olduğunu ve bunun şirketin sorunlarına katkıda bulunduğunu ileri sürerek getirmişti. Şirket yönetiminin dün gerçekleştirdiği toplantıda Zuckerberg’in hem görevinden ayrılması ve hem de yönetim kurulundaki oy kullanma gücünün azaltılması yönündeki talep reddedildi.

ZUCKERBERG'İ DEVİRMEK İSTİYORLAR

Sosyal ağın son dönemlerde fazlasıyla skandala karıştığının açık olduğunu itiraf eden yönetim, Facebook’un büyüklüğü göz önüne alındığında, tüm suçun Mark Zuckerberg’te olmadığını ifade ederek, sosyal ağın CEO’luğu ve yönetim kurulu başkanlığı yürüten Zuckerberg’in bu görevlerinde devam etmesi gerektiğine karar verdi.

'HEP DİRENDİ...'

Sosyal ağın Zuckerberg muhalifi hissedarlarının hazırladığı teklifte, "Facebook, hissedarlarının iki pozisyonu ayırma çağrılarına bugüne kadar direndi. 2017'de benzer bir teklifi yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin oyu çıkarıldığında, hissedarların yüzde 51'i kabul etmişti. Söz konusu roller Google, Microsoft, Apple, Oracle ve Twitter'da ayrılmış durumda. Ayrıca S&P 1500 şirketlerinin yüzde 59'unda CEO'luk ve yönetim kurulu başkanlığı farklı kişiler tarafından yürütülüyor" denilmişti.

2019 yılının ilk çeyreği itibariyle 2.3 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 522 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Facebook’un hisselerinin yüzde 58’ini elinde bulunduruyor.