Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i zor bir gün bekliyor. Facebook'un bugün gerçekleşecek yıllık genel kurulunda Mark Zuckerberg'in şirketin yönetim kurulu başkanlığını bırakması için oylama yapılması bekleniyor. ABD ve İngiliz medyasında göre şirketin bazı hisssedarları genç milyarderin hem CEO'luk hem de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini bir arada yürüttüğü için 'çok fazla güce sahip olduğunu' düşünüyor.

GOOGLE VE MICROSOFT ÖRNEĞİ

Söz konusu hissedarların başında Trillium Varlık Yönetimi şirketi geliyor. 7.5 milyon dolarlık Facebook hissesinin sahibi olan Trillium, bunun yanında 'yüzlerce milyon dolarlık' hisseye sahip hissedarlarla beraber çalıştıklarını iddia ediyor. Trillium Başkan Yardımcısı Jonas Kron Zuckerberg'in dünyanın en yüksek profilli şirketlerinden birinde tam zamanlı iki işi birden yürüttüğünü vurgulayarak "Kendisi CEO olmaya odaklanır ve başkasının bağımsız yönetim kurulu başkanlığına odaklanması daha iyi olur. Zuckerberg'in önünde kurucunun yönetim kurulu başkanı olmadığı Larry Page ve Google ile Bill Gates ve Microsoft örnekleri var. Bunun kolay bir adım olmadığının farkındayım ancak bu, hem kendisinin hem de hissedarların yararına bir adım olacaktır" açıklamasında bulundu.

YÖNETİCİLER KARŞI ÇIKMIŞTI

Trillium'un bunun yanında konuyla ilgili hazırladığı teklif taslağında "Facebook, hissedarlarının iki pozisyonu ayırma çağrılarına bugüne kadar direndi. 2017'de benzer bir teklifi yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin oyu çıkarıldığında, hissedarların yüzde 51'i kabul etmişti. Söz konusu roller Google, Microsoft, Apple, Oracle ve Twitter'da söz konusu roller ayrılmış durumda. Ayrıca S&P 1500 şirketlerinin yüzde 59'unda CEO'luk ve yönetim kurulu başkanlığı farklı kişiler tarafından yürütülüyor" denildi.

87 MİLYON KULLANICININ BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Trillium'un çağrı niteliği taşıyan bu teklifinde bağımsız bir yönetim kurulu başkanının ve denetim eksikliğinin Facebook'un sorunlarına katkıda bulunduğu vurgulandı. Belli başlı sorunlar şu şekilde sıralandı:

• ABD seçimlerine Rus müdahalesi

• Cambridge Analytica ile 87 milyon kullanıcının kişisel verisinin paylaşılması

• Huawei dahil cihaz üreticileriyle veri paylaşımı

• Platformdaki sahte haberlerin artması

• Myanmar, Hindistan ve Güney Sudan'da şiddetin yayılmasına katkıda bulunmak

• Sitenin depresyon ve diğer akıl sağlığı sorunlarına katkıda bulunması

• Reklamverenlere etnik azınlıkların reklamlarını görmesini engelleme seçeneğinin verilmesi

Zuckerberg, bu sorunlarla ilgili "Yeterince geniş bir açıyla ele almadık" itirafında bulunup özür dilemişti. Trillium bu özrü hatırlatarak "Bağımsız bir yönetim kurulu başkanı gereken geniş açıyı sunabilir" değerlendirmesinde bulundu.

YAKIN DOSTU VE ORTAĞI DA ELEŞTİRDİ

Zuckerberg'in iki görevi birden yürütmemesi gerektiği bir süredir farklı kişiler tarafından dillendiriliyor. Facebook Kurucu ortaklarından ve Zuckerberg'le uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Chris Hughes Facebook'un şirket olarak bölünmesi gerektiğini vurgulayarak "Zuckerberg, devlet veya özel sektörde muadili olmayan denetlenmeyen bir güce sahip" eleştirisinde bulunmuştu. Zuckerberg ise Fransa'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hughes'a katılmadığını dile getirdi.

İMZA TÖRENİNE KATILMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

birçok hissedar Facebook'un gizlilik ve platformdaki nefret söylemlerinin yayılmasını engelleme konularında yetersiz kaldığını düşünüyor. Özellikle Yeni Zelanda'daki cami saldırganının, saldırıyı Facebook üzerinden canlı vermesi ve bunun uzun süre önlememesi tepkileri artırdı. İki hafta önce Paris'te Yeni Zelanda ve Fransa liderlerinin katılımıyla Facebook, Google gibi platfortmlarda nefret diliyle mücadele protokolü imzalandı. Zuckerberg'in buradaki imza törenine katılmaması sitenin sorunlarını yeterince ciddiye almadığı eleştirilerini beraberinde getirdi. Hissedarlar Zuckerberg'in Facebook'un yaşadığı sorunlardan bizzat sorumlu tutulmasını istiyor.

'HAYIR OYU VERİN' KAMPANYASI

Bu sebeplerle son 1 aydır faaliyetlerini hızlandıran 'Zuckerberg muhalifi' hissedarlar 'Hayır oyu ver' kampanyası başlattı. Ancak bu kampanyaların ne kadar işe yarayacağı bilinmiyor. Sonuçta Zuckerberg şirketin yüzde 58'inin sahibi. Ancak geçtiğimiz yıl Zuckerberg'in liderliğini yüzde 35 oranında hayır oyu veren hissedarlar bu oranı artırabilirse, genç CEO'nun yönetim kurulu başkanlığında oturması oluşacak kamuoyu baskısıyla zor bir hale dönüşebilir.

HİSSELERİN DEĞERİ YÜZDE 379 YÜKSELDİ

Hisse sahipleri şikayet etse de, Zuckerberg'in liderliğinde paralarını katladıkları da bir gerçek. Bugün Zuckerberg'in liderliğini sorgulayan hissedarların önemli bir kısmı şirket halka arz edildiğinden beri şirketin ortağı konumunda. Bugün 2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan Facebook'un hisseleri 18 Mayıs 2012'de borsada işlem görmeye başladı. 38 dolardan halka arz edilen hisseler dün itibarıyla 182.2 dolardan işlem görüyor. Yani Facebook, Zuckerberg hem yönetim kurulu başkanı hem de CEO'yken halka arz edildikten sonra değerini yüzde 379 artırdı. Bugün 520 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketleri arasındaki yerini aldı.