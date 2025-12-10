Habertürk
        Facia kıl payı! 18 yaralı var! | Son dakika haberleri

        Facia kıl payı! 18 yaralı var!

        Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sulama kanalına devrildi. Feci kazada 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:40
        Facia kıl payı! 18 yaralı var!
        Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 06 FP 3243 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı 18 tarım işçisi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

