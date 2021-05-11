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Kameraya yansıdı! Tır benzinliğe girdi! 0:00 / 0:00

İHA

Hatay'da edinilen bilgiye göre, kaza Erzin ilçesi D-817 karayolu üzerinde, akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.

İlhan Ç'nin (52) kullandığı tır direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonu alanına girdi.

PARK HALİNDEKİ TANKERE VE DUVARA ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre sürücüsü tarafından kontrol edilemeyen tır alanda bulunan park halinde bekleyen tankere ve duvarlara çarptı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda olası bir yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri önlem aldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada araç sürücüsü İlhan Ç. Hafif şekilde yaralandı. Kelimenin tam anlamıyla faciadan dönüldü.