Fahir Atakoğlu, CSO Ada Ankara'da

Dünyaca ünlü piyanist, müzisyen ve besteci Fahir Atakoğlu özel caz eserlerinden oluşan repertuvarıyla 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

Konserde; Fahir Atakoğlu’na, caz müzik sahnesinin seçkin isimleri Volkan Öktem (davul), Alp Ersönmez (basgitar) ve Seçil Akmirza (vokal) eşlik edecek. Birlikte sahne alacak olan sanatçılar, caz müziğin zengin anlatım gücünü ve doğaçlamaya dayalı yapısını dinleyiciyle buluşturacak.

Fahir Atakoğlu’nun uluslararası alanda beğeni toplayan ve dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen caz bestelerinin yer alacağı konserde eserler güçlü ritmik yapı, lirik melodiler ve etkileyici sololarla sahnede hayat bulacak.