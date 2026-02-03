Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Fahir Atakoğlu, CSO Ada Ankara'da

        Fahir Atakoğlu, CSO Ada Ankara'da

        CSO Ada Ankara, caz müziğin sınır tanımayan enerjisine ev sahipliği yapacak. Fahir Atakoğlu'nun piyanodaki ustalığı, Ankara'nın en seçkin sahnesinde lirik melodiler ve güçlü ritimlerle birleşerek izleyicilere bir müzik ziyafeti yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 13:56 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atakoğlu CSO Ada Ankara'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü piyanist, müzisyen ve besteci Fahir Atakoğlu özel caz eserlerinden oluşan repertuvarıyla 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

        Konserde; Fahir Atakoğlu’na, caz müzik sahnesinin seçkin isimleri Volkan Öktem (davul), Alp Ersönmez (basgitar) ve Seçil Akmirza (vokal) eşlik edecek. Birlikte sahne alacak olan sanatçılar, caz müziğin zengin anlatım gücünü ve doğaçlamaya dayalı yapısını dinleyiciyle buluşturacak.

        Fahir Atakoğlu’nun uluslararası alanda beğeni toplayan ve dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen caz bestelerinin yer alacağı konserde eserler güçlü ritmik yapı, lirik melodiler ve etkileyici sololarla sahnede hayat bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı

        Çorumda 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu. (AA)

        #Fahir Atakoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor