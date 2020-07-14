Fahir Atakoğlu bu akşam konuşulacak isimlerden biri. 15 Temmuz Destanı programı ile ekranlara gelecek. Fahir Atakoğlu sadece Türkiye'de değil dünyada da ismini duyurmuş bir piyanist. Fahir Atakoğlu kimdir, yaşı kaç, nerelidir? İşte ayrıntılar...
FAHİR ATAKOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 28 Ocak 1963 (57 yıl yaşında),İstanbul
Albümler: Muhteşem Yüzyıl Soundtrack Vol. 1
Çocuklar: Oğulcan Atakoğlu
Eğitim: Croydon College, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
EĞİTİMİ
Küçük yaşlarında eski piyanosuna hayat veren Atakoğlu, 7-8 yaşlarına geldiğinde annesine yaptığı ısrarların sonucunu almış ve yeni piyanosuna kavuşmuştu. Hocası Muzaffer Uz tarafından Cemal Reşit Rey ile tanıştı. 1977 - 1979 yılları arasında Rey tarafından çalıştırıldı. Ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı'na giren Atakoğlu 1980'de Londra'ya giderek, Croydon College'da (Kıraydın Kolej'de) eğitim aldı. Londra'da çeşitli deneyimler edindi.
PROFESYONEL MÜZİK YAŞAMI
1983'te Türkiye'ye geri dönerek reklam müzikleri üzerinde çalışmaya başladı. Ayrıca belgesel müzikleri yaparak bu alandaki başarısınıda kanıtlamış oldu. Bunun dışında Türkiye'deki çeşitli sanatçılar ile beraber müzik yapmıştır. Bunların başında Mazhar-Fuat-Özkan, Sertab Erener ve Sezen Aksu gelmektedir. Yurt dışında beraber çalıştığı kişiler arasında ise Yunan şarkıcı Notis Sfakinakis gelmektedir. Yunanistan'da oldukça ses getiren Telos-Dios-Telos şarkısı 480.000 adet satmıştır. Eserleri belgesellerle beraber özdeşleşmiştir.
“Cumhuriyet”, “Sarı Zeybek” ve ''Demir Kırat'' gibi Türkiye’nin yakın tarihini anlatan üç önemli belgeselin fon müzikleriyle kariyerine başlayan sanatçı böylece geniş kitlelerle buluşmuştur. 2008 yılında yayınladığı “İz” adını verdiği yeni albümüyle müzikseverler tarafından geniş ilgi görmüş bestecinin kariyeri boyunca bestelediği tüm şarkılarını bu albümünde; Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan, Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi sanatçılar Atakoğlu'nun fonlarıyla yorumlamışlardır.
Kariyerini Amerika’da sürdüren sanatçı 2011 yılında; kariyerinin 25. sanat yılında 2008 yılında “Istanbul In Blue” albümü ile Grammy ödüllerine 3 dalda aday gösterilmiş, İstanbul in Blue albümünde Atakoğlu'yla birlikte çalışan Grammy ödüllü vurmalı çalgılar virtüözü Horacio ’El Negro’ Hernandez ve Kanadalı basçı Alain Caron birlikte Türkiye'ye gelerek 10 Mayıs 2011’de Beyoğlu'nda bulunan Indıgo Kulüp de konser veren sanatçı senfonik çalışmaları ve film müzikleriyle olduğu kadar caz albümleriyle de bilinmektedir. Başarısı pek çok uluslararası ödülle tescil edilen piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu albüm çalışmalarının yanı sıra belgesel, film ve dizi müzikleri çalışmalarıyla adından söz ettirmektedir.
ALBÜMLERİ
2016: Live At Umbria Jazz
2014: Muhteşem Yüzyıl Dizi Müzikleri Vol.2
2013: Muhteşem Yüzyıl Dizi Müzikleri Vol.1
2009: Faces & Places
2008: İz
2008: Istanbul in Blue
2005: La Luna / As One
2005: If
2005: Live in Istanbul 2
2003: As One
Fahir Atakoğlu 2
Fahir Atakoğlu 1
FİLM MÜZİKLERİ
Demir Kırat - 1991
Sarı Zeybek - 1993
Beyza'nın Kadınları - 2006
East Side Story
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
İlk Aşk - 2006
Eyvah Eyvah - 2010
Eyvah Eyvah 2 - 2011
Muhteşem Yüzyıl - 2011
Filli boya reklamı - 2012
Hz. Ömer (dizi) - 2012
30 Years Ago - 2016
Ayla - 2017
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - 2019
CANLI KAYITLAR
Live At Umbria Jazz
Live in Istanbul
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