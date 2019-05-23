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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda yeni basın kartları gazetecilere dağıtıldı

Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya geldi. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da ilk kez Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı.

Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen iftar programında sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da ilk kez Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı. Fahrettin Altun, bazı muhabirlere yeni basın kartlarını kendisi teslim etti.

Twitter hesabından programa ilişkin paylaşımda bulunan Altun, “Özverili çalışmalarına yakından tanık olduğum Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle iftarda buluştuk. Hem mesleki hem de güncel konulara dair sohbet ettik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yenilenen basın kartlarının dağıtımına da Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle başladık.” ifadelerini kullandı.

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