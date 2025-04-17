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        Haberler Gündem Güncel Fahrettin Altun: İlk ülke olmaktan gurur duyuyoruz | Son dakika haberleri

        Fahrettin Altun: İlk ülke olmaktan gurur duyuyoruz

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna ilişkin, Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyduklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:28
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        Altun: İlk ülke olmaktan gurur duyuyoruz
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye, her alanda olduğu gibi havacılıkta da öncü adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu, stratejik vizyonumuzun ve teknik kapasitemizin somut göstergesidir. Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyuyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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