'Fahri sigara denetçiliği'ne STK'lardan tam destek

Sigara i\u00e7me yasa\u011f\u0131n\u0131n geni\u015fletilmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca n\u0131n hayata ge\u00e7irilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 fahri sigara denet\u00e7ili\u011fi , sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam konusunda bilin\u00e7lendirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fcten sivil toplum kurulu\u015flar\u0131ndan tam destek g\u00f6rd\u00fc. Sigara yasa\u011f\u0131n\u0131n geni\u015fletilmesine ili\u015fkin yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan \u0131n talimat\u0131yla ba\u015flat\u0131lan dumans\u0131z ara\u00e7lar uygulamas\u0131na bir yenisi daha eklendi. Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, \u00f6nceki g\u00fcn kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir resepsiyonda gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sigara yasa\u011f\u0131yla ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen yeni \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilgili bilgi verdi. T\u00fct\u00fcn kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkin kapal\u0131 alan tan\u0131m\u0131n\u0131n \u015fekillendirilece\u011fini ve elektronik sigaran\u0131n sat\u0131lmas\u0131yla \u00fclkeye giri\u015finin yasaklanaca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Koca, sigara yasa\u011f\u0131 konusunda vatanda\u015flar\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flayarak fahri sigara denet\u00e7ili\u011fi nin hayata ge\u00e7irilece\u011fini duyurdu. Koca, ayr\u0131ca fahri sigara denet\u00e7ilerinin ceza kesip kesemeyeceklerinin , neyi ne kadar yapabileceklerinin , cezalar dahil olmak \u00fczere ne kadar yetkilerinin olaca\u011f\u0131n\u0131n tan\u0131mlanaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Bu kapsamda, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam konusunda bilin\u00e7lendirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapan ve sigara gibi \u00e7e\u015fitli ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131klar\u0131n b\u0131rak\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde te\u015fvik edici etkinlikler ger\u00e7ekle\u015ftiren sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 fahri sigara denet\u00e7ili\u011fi uygulamas\u0131n\u0131 AA muhabirine de\u011ferlendirdi. S\u0130GARA KULLANIMINDA D\u00dc\u015e\u00dc\u015e G\u00d6ZLENECEKT\u0130R T\u00fcrkiye Sigarayla Sava\u015f Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Do\u00e7. Dr. Mustafa Ayd\u0131n, uygulama sayesinde sigara kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkin yasaklar\u0131n delinmesini engelleyerek, sigara ba\u011f\u0131ml\u0131lar\u0131 \u00fczerinde cayd\u0131r\u0131c\u0131 bir etki olu\u015fturaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Fahri sigara denet\u00e7ilerinin ceza kesme ve kolluk kuvvetleriyle koordineli \u00e7al\u0131\u015farak yasal i\u015flem yapma yetkilerine sahip olmalar\u0131 gerekti\u011fini dile getiren Ayd\u0131n, Yoksa bug\u00fcn de duyarl\u0131 vatanda\u015flar\u0131m\u0131z sigara yasa\u011f\u0131n\u0131n delindi\u011fi yerlerde gerekli mercilere \u015fikayetlerde bulunuyorlar. Bu yetkilere sahip olmayan bir fahri denet\u00e7ilik, bu tip ihbarlar\u0131 resmi olarak yapan bireylerden \u00f6teye ge\u00e7emez. de\u011ferlendirmesinde bulundu. Uygulaman\u0131n, sigara kullanan vatanda\u015flar\u0131 temkinli davranmaya y\u00f6neltece\u011fini dile getiren Ayd\u0131n, Yasak yerde sigara i\u00e7meye kalkan vatanda\u015flar en az\u0131ndan Ya etraf\u0131mda bir fahri denet\u00e7i varsa? d\u00fc\u015f\u00fcncesine kap\u0131larak orada sigara i\u00e7meyecektir. Bu da sigara kullanmayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z i\u00e7in adeta hayat kurtar\u0131c\u0131 bir etki demektir. diye konu\u015ftu. Ayd\u0131n, denet\u00e7ilik kurumunun t\u0131pk\u0131 fahri trafik m\u00fcfetti\u015fli\u011fi gibi son derece faydal\u0131 ve ba\u015far\u0131yla y\u00fcr\u00fct\u00fclecek bir uygulama olaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u015f\u00f6yle devam etti:\u00a0 Bug\u00fcn 4207 say\u0131l\u0131 yasada kapal\u0131 alanlarda t\u00fct\u00fcn ve t\u00fct\u00fcn mamullerinin t\u00fcketilmesi yasak olmas\u0131na kar\u015f\u0131n bir\u00e7ok kapal\u0131 mekanda \u00e7e\u015fitli \u015fekillerde bu yasak deliniyor. Uygulaman\u0131n \u00f6ncelikle bu hususta ba\u015far\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Kapal\u0131 alanda sigara i\u00e7en vatanda\u015f, Acaba etraf\u0131mda bir fahri m\u00fcfetti\u015f var m\u0131? d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle hareket edecek ve en az\u0131ndan yasa\u011f\u0131 delmekten cayacakt\u0131r. Zaman i\u00e7inde denet\u00e7ilere verilecek yetkilerle sigara kullan\u0131m\u0131nda ciddi bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6zlenece\u011fini tahmin ediyoruz. YASAL D\u00dcZENLEMELER\u0130N ARTARAK DEVAM EDECE\u011e\u0130NE \u0130NANCIMIZ TAM T\u00fcrk Toraks Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Hasan Bayram, pasif i\u00e7icili\u011fin engellenmesi i\u00e7in kapal\u0131 alanlarda t\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnleri kullan\u0131m\u0131n\u0131 yasaklayan ve a\u00e7\u0131k ile kapal\u0131 alan tan\u0131m\u0131n\u0131 belirleyen bir kanunun mevcut oldu\u011funa i\u015faret etti. Bu kanuna uyulmas\u0131n\u0131 sa\u011flaman\u0131n ve kontrol mekanizmalar\u0131n\u0131n yeniden i\u015flerli\u011fini kazand\u0131rman\u0131n gereklili\u011fini vurgulayan Bayram, Pasif i\u00e7ici olmak istemeyen her bilin\u00e7li vatanda\u015f\u0131n yasa ihlalini an\u0131nda \u015fikayet edebilece\u011fi merciler mevcuttur. As\u0131l mesele, bu \u015fikayetlerin sonucunda m\u00fcesseselere gerekli yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n uygulanmamas\u0131d\u0131r. Bu konuda da insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6nceleyen duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131n ve yasal d\u00fczenlemelerin artarak devam edece\u011fi konusunda dernek olarak inanc\u0131m\u0131z tamd\u0131r. ifadelerini kulland\u0131. UYGULAMALARIN \u0130Y\u0130LE\u015eT\u0130R\u0130LMES\u0130 HALK SA\u011eLI\u011eINI OLUMLU ETK\u0130LEYECEK Sa\u011fl\u0131\u011fa Evet Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Elif Da\u011fl\u0131 ise T\u00fcrkiye de fahri denet\u00e7ilik uygulamas\u0131n\u0131n k\u0131smen yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u015fu de\u011ferlendirmelerde bulundu:\u00a0 Vatanda\u015flar telefon ya da internet sistemiyle \u015fikayette bulunuyorlar. Hatta yaz\u0131l\u0131 olarak ilgili kurumlara ba\u015fvuruluyor. Bu konudaki s\u0131k\u0131nt\u0131 \u015fikayet eksikli\u011fi de\u011fil, \u015fikayetin takip edilememesiyle ilgili. \u015eikayet sonras\u0131 denetim ger\u00e7ekle\u015fmemekte ve cezai i\u015flem uygulanmamaktad\u0131r. Yapt\u0131r\u0131m ile ilgili \u00e7\u00f6z\u00fcm yarat\u0131lmal\u0131d\u0131r. Say\u0131n Bakan \u0131n (Fahrettin Koca) a\u00e7\u0131klama yapt\u0131\u011f\u0131 \u00fc\u00e7 hususta da, mevzuat eksikli\u011finden \u00e7ok uygulama ve denetim eksikli\u011fi oldu\u011funa inan\u0131yoruz. Bu konularda uygulaman\u0131n iyile\u015ftirilmesi halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 olumlu etkileyecektir.