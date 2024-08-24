Fahriye Evcen, arkadaşlarıyla tatilde
Fahriye Evcen, Bodrum Torba'da tatiline devam ederken objektiflere yansıdı. Oyuncu, kız arkadaşlarıyla vakit geçirirken, küçük oğlu Kerim'le de denizde eğlenceli anlar yaşadı
Giriş: 24.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:41
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, Bodrum Torba'daki bir otelde objektiflere takıldı.
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Evcen, çıktığı tatilde kız arkadaşlarıyla sezonun yorğunluğunu atmaya devam ediyor.
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38 yaşındaki ünlü oyuncu, küçük oğlu Kerim'le beraber uzun süre oyun oynadı.