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        Haberler Objektife Takılanlar Fahriye Evcen, arkadaşlarıyla tatilde

        Fahriye Evcen, arkadaşlarıyla tatilde

        Fahriye Evcen, Bodrum Torba'da tatiline devam ederken objektiflere yansıdı. Oyuncu, kız arkadaşlarıyla vakit geçirirken, küçük oğlu Kerim'le de denizde eğlenceli anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:41
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, Bodrum Torba'daki bir otelde objektiflere takıldı.

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        Evcen, çıktığı tatilde kız arkadaşlarıyla sezonun yorğunluğunu atmaya devam ediyor.

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        38 yaşındaki ünlü oyuncu, küçük oğlu Kerim'le beraber uzun süre oyun oynadı.

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        Kerim’i kucağına alarak denize giren Evcen, keyif dolu anlar yaşadı.

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        #Fahriye Evcen
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