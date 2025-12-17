Habertürk
        Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti alışveriş turunda

        Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti alışveriş turunda

        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çıktıkları alışveriş turundan görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çiftten Özçivit, yeni yıla dair "Herkese sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı

        Giriş: 17.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:40
        Ünlü çift alışveriş turunda
        Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Oyuncu çift; "Biraz alışveriş yapmak istedik" dedi. Kariyeri hakkında konuşan Burak Özçivit, "Şu anlık tiyatro çok güzel gidiyor. Yeni projeler de görüşme aşamasında, senaryo okuyorum" dedi.

        Yeni yıla dair temennilerini de paylaşan Burak Özçivit; "Herkese sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
