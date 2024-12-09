Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Jared Leto, Formula 1 yarışına katıldılar
Abu Dabi'de düzenlenen Formula 1 yarışı, ünlü isimleri bir araya getirdi. Yarışı izlemeye gidenler arasında Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in yanı sıra, ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto da yer aldı
Giriş: 09.12.2024 - 20:51 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:51
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Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Moskova'da tatil yapmıştı. Çift, son olarak Abu Dabi'de düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı.
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Fahriye Evcen, eşiyle birlikte katıldıkları etkinlikten fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Abu Dabi'deki bu etkinlikte, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de konser veren ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto da katıldı.
Fotoğraflar: Instagram
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