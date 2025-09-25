Fahriye Evcen: Çok üzüldüm

İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata veda etti. Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol almıştı.

Claudia Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

Usta oyuncunun vefatının ardından Fahriye Evcen, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Fahriye Evcen; "Filmde Claudia'nın gençliğini oynamıştım. Kendi yolculuğumun bir mihenk taşıydı. Nasıl bir ilhamdı, karşılıklı oturup sohbet etmek nasıl bir deneyimdi anlatamam. Bir efsaneyle aynı seti paylaşmak, hayatımın en değerli anılarından biri olarak kalacak" dedi.