Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fahriye Evcen: Çok üzüldüm - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen: Çok üzüldüm

        Fahriye Evcen, hayatını kaybeden ünlü oyuncu Claudia Cardinale'in ardından üzüntüsünü dile getirerek; "Gençliğini oynamıştım. Bir efsaneyle aynı seti paylaşmak, hayatımın en değerli anılarından biri olarak kalacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 10:46 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok üzüldüm"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayata veda etti. Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol almıştı.

        Claudia Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

        REKLAM

        Usta oyuncunun vefatının ardından Fahriye Evcen, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

        Fahriye Evcen; "Filmde Claudia'nın gençliğini oynamıştım. Kendi yolculuğumun bir mihenk taşıydı. Nasıl bir ilhamdı, karşılıklı oturup sohbet etmek nasıl bir deneyimdi anlatamam. Bir efsaneyle aynı seti paylaşmak, hayatımın en değerli anılarından biri olarak kalacak" dedi.

        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahriye Evcen
        #Claudia Cardinale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı