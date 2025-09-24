Ünlü oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti

İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Laurent Savry, Cardinale’in Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Claudia Cardinale, rol aldığı filmlerin yanı sıra, Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak, Vatikan protokolünü hiçe sayan tavrıyla hafızalara kazınmıştı.

Claudia Cardinale, İtalyan bir ailenin kızı olarak Nisan 1938'te Tunus'ta dünyaya geldi. Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanarak Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşti.

Gençlik yıllarında küçük rollerde yer alırken tecavüze uğradı ve hamile olduğunu öğrendiğinde bir mentoru onu Londra’da gizlice doğum yapmaya ikna etti. Uzun süre oğlu Patrick’i çevresine küçük kardeşi olarak tanıttı. Fransızca, Arapça ve Sicilya lehçesiyle büyüdüğü için aksanı İtalyanca projelerde 'uygunsuz' bulundu ve sesi başka oyuncular tarafından dublajlandı.

1960'larda daha sonra evleneceği yapımcı Franco Cristaldi'nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi.