Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti
Boğaziçi Üniversite'si Tarih Bölümü'nden mezun olan Fahriye Evcen, yıllar sonra bir çekim için okula gitti
Giriş: 13.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:13
Boğaziçi Üniversite'si Tarih Bölümü'nden mezun olan Fahriye Evcen, yıllar sonra bir çekim için üniversiteye gitti.
Fahriye Evcen, 2014'te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştu.
Fahriye Evcen, 11 yıl sonra mezun olduğu üniversiteye çekim için gitti.
"ESKİ YUVAMDA SET HATIRASI"
Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde çektirdiği fotoğraflarını; "Eski yuvamda bir set hatırası" notuyla yayımladı.
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