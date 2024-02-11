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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fahrudin Ömerovic: Bundan sonraki her maçımız final - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fahrudin Ömerovic: Bundan sonraki her maçımız final

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, bundan sonraki her maçın final olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:43 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:43
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        "Bundan sonraki her maçımız final"
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        Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını gösterdikleri çaba ve oyundan dolayı tebrik etti.

        Maçın ilk dakikasından itibaren gösterdikleri istek, arzu ve mücadelenin galibiyeti getirdiğini aktaran Ömerovic, şöyle konuştu:

        "Bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim. Bugünkü maç bir bütünleşme maçı. Hem seyirci hem de takım arasındaki olumlu bir bağ oluştu. Bundan sonraki her maçımız final. Bugün kazandık, ihtiyacımız vardı. Kupada zaten iki maç kazandık. Bugün ilk lig galibiyetini aldık. Sonuçta baktığımız zaman gidişatımız iyi. Her puan bizim için önemli. Bundan sonraki bütün maçlar final maçı." diye konuştu.

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