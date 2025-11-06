Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Fair Play ödülü Fofana'nın oldu! - Futbol Haberleri

        TFF Fair Play ödülü Fofana'nın oldu!

        TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı sahipleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF Fair Play ödülü Fofana'nın oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı.

        TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Riva'da yapılan kurul toplantısının ekim ayı değerlendirmesi sonucunda ödüller sahiplerine verildi.

        Sosyal sorumluluk alanında Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile Kocaelispor taraftarı ödüle layık görüldü. Kurul, Sivasspor'a da "Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.

        Fair Play Davranış Ödülü'nün sahibi ise Fatih Karagümrük forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu David Datro Fofana oldu.

        Ekim ayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

        #resim#1309995#

        REKLAM

        Samsunspor kaptanı Zeki Yavru: Kırmızı-beyazlı oyuncu, Konyaspor maçında down sendromlu bir taraftarla karşılaşma sonrası tribünlere giderek genç taraftara "üçlü" çektirdi. Samsunspor kaptanı, bu hareketiyle toplumsal duyarlılığı vurgulayarak farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

        Kocaelispor taraftarı: A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaelispor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı.

        Fatih Karagümrüklü futbolcu Datro David Fofana: Ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında Datro David Fofana, hava topu mücadelesinde İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önledi. Fofana, bu hareketiyle futbolun centilmenlik ve saygı temelli değerlerini hatırlattı; davranışı spor kamuoyunda takdirle karşılandı.

        Özbelsan Sivasspor: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 9. haftadaki Serikspor maçının gelirlerini "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında Filistin'e bağışladı. Karşılaşma öncesinde de Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu