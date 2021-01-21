Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı faizleri düşecek mi, yükselecek mi?

Ocak ayı faiz kararı bugün ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak. Peki, faizler yükselecek mi, düşecek mi? Piyasalar bu soruyla birlikte "Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusunun da cevabına kilitlenmiş durumda. İşte, 2021 Ocak ayı faizleri ile ilgili beklenti anketi sonuçları ve merak edilen soruların cevabı...

Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı faizleri düşecek mi, yükselecek mi?

Faizler yükselecek mi, düşecek mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu soruların cevabı merak edilip araştırılırken Reuters tarafından faiz beklenti anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, faizler yükselecek mi, düşecek mi? Faiz kararları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve Reuters anketinin sonuçlarıyla ilgili detaylar...

FAİZ KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayının son günlerinde yani 24 Ocak Perşembe günü yani bugün toplanıyor. Toplantının ardından saat 14.00'te faiz sonuçları açıklanacak.

REUTERS BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Faizler düşecek mi, yükselecek mi? Perşembe gün ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Tahminler devam ederken Reuters tarafından beklenti faiz beklenti anketi açıklandı. İşte, anketin detayları...

Reuters tarafından yapılan ankete 20 kurum katıldı. 20 kurumdan 15'i Ocak ayı faizinin sabit tutulması, 5'i ise faizlerin yükseltilmesi beklentilerini ankete iletti. 3 kurumdan ikisinin arış beklentisi 50 baz puan iken diğer ikisinin anket beklentisi ise 100 baz puan olarak ankete yansıdı. Anket sonuçlarına göre uzmanların genel beklentisi ise geçtiğimiz ay ki artış sonrası faizlerin sabit tutulacağı yönünde...

2021 SONU İÇİN BEKLENTİ: YÜZDE 13.25

Reuters tarafından yapılan 16 katılımcıyla yapılan 2021 yıl sonu faiz beklentisi ise %13.25 seviyesinde.

TCMB'nin bugün yayımlanan beklenti anketinde ise yılsonu enflasyon beklentileri bankanın %9.4 tahmininden oldukça yukarıda, %11.15 seviyesinde şekilleniyor. Bu bağlamda TCMB'nin PPK toplantısı sonrası ay sonunda yayınlayacağı enflasyon raporu da piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

TCMB tarafından yayınlanan faiz beklenti anketinde yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimi tahminleri önde geliyor. Yine ankete göre gelecek üç ay içinde politika faizinde değişim beklenmezken, 12 ay sonraki politika faizi beklentisi %13.28 seviyesinde olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul baraj doluluk oranları 20 Ocak 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?
MERAK EDİLENLERİşte İstanbul'da baraj doluluk oranları
Esnaf kira (hibe) yardımı ne zaman yatacak? Esnaf destek başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
MERAK EDİLENLEREsnaf kira (hibe) yardımı ne zaman yatacak?
İstenmeyen SMS E-devlet ve İYS ile iptal etme: İstenmeyen mesaj engelleme nasıl yapılır?
MERAK EDİLENLERİstenmeyen SMS’lerinizi hemen engelleyin!
KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? Son günler! GİB KYK borç yapılandırma başvuru ekranı
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Bitcoin ne kadar oldu? TEKRAR YÜKSELİYOR! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?
MERAK EDİLENLERBitcoin tekrar yükseliyor
Faizler düşecek mi, yükselecek mi? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
MERAK EDİLENLERFaiz kararı ne zaman açıklanacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 20 ocak listesi | DİKKAT: 39 ilde ödemeler başladı!
MERAK EDİLENLEREvde bakım ödemesi yapılan iller
Mmeur maaşları ne kadar oldu? 2021 Ocak zammı! Güncel memur maaş tablosu
MERAK EDİLENLER2021 memur maaş tablosu
Emekli maaşları ne kadar? Farklar yatıyor! 2021 emekli maaşı tablosu - İNCELE
MERAK EDİLENLEREmekli zam farkları yatıyor!
Bankaların çalışma saatleri yine değişti! Hangi banka kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERBankalar kaçta açılıyor?