Faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL? 26 Ekim euro ve dolar kuru
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası euro ve dolar TL kurundaki son durum piyasa gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik.
Dolar TL ve euro TL kurundaki son durum Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası tarafından faizler 500 baz puan artırıldı. İşte, faizlerin 35 baz puana yükseltilmesinin ardından dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
Faiz kararı öncesinde 28 lira 11 kuruş seviyesine kadar gerileyen dolar TL kuru 28 lira 15 kuruş seviyesine geri geldi.
Saat 15.30'da kaydedilen verilere göre dolar kuru 28 lira 15 kuruş seviyesinde seyrediyor.
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro TL kuru saat 15.30'da kaydedilen verilere göre 29 lira 79 kuruş seviyesinde seyrediyor.