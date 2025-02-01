Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı: Kimler 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi alabilir, yaş, gelir şartları nelerdir?

        Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı: Kimler 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi alabilir, şartları nelerdir?

        Aile yılı kapsamında başlatılan Aile Gençlik Fonu, 81 ilde uygulanmaya başladı. Başvuruların sürdüğü bu programda, evlenmeye hazırlanan çiftlere faizsiz ve 48 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği sunuluyor. Ancak, fondan yararlanabilmek için çiftlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte, 150 bin TL evlilik kredisi için gerekli şartlar ve başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TL desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurunun kabul edilmesi için çiftlerin 29 yaşını geçmemesi, son 6 aylık gelir ortalamasının ve son aya ait gelirlerinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olması gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, faizsiz evlilik kredisiyle ilgili tüm detaylar...

        2

        81 İLDE EVLİLİK KREDİSİNE YOĞUN İLGİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti. İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu haberin ardından Türkiye'nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL'lik krediye başvurmaya başladı.

        3

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

        Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        5

        EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

        - Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

        - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

        - Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

        - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

        - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

        - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

        - Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!