        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? 2025 Ekim ayında hangi banka ne kadar kredi veriyor?

        Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Ekim ayında hangi banka ne kadar kredi veriyor?

        Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Bu kapsamda bazı bankalar ilk defa hesap açan müşterilerine özel olarak 90 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans desteği sunuyor. Alınan faizsiz kredinin geri ödemeleri ise 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Peki, faizsiz kredi veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar kredi veriyor?

        Giriş: 16.10.2025 - 12:42 Güncelleme: 16.10.2025 - 12:44
        1

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi araştırılıyor. Bankalar, yeni müşteriler kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. İşte faizsiz kredi desteği veren bankaların listesi…

        2

        AKBANK

        Akbank toplamda 100 bin TL kredi veriyor. Faiz oranı %0,99 geri ödemesi 6 aydır.

        3

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

        6

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        7

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

