Faizsiz kredi veren bankalar listesi ile hangi banka ne kadar veriyor?
Bankalar 2026 yılı ile beraber, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde güncellemeye gitti. Pek çok banka üst limitleri artırırken, özellikle yeni müşteri olacaklara özel faizsiz finansman kampanyalarını da hayata geçirdi. Bu gelişmeler sonrası, faizsiz kredi sunan bankalar ve güncel limitler yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, faizsiz kredi imkânı sağlayan bankalar…
Bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını yeniledi. Güncel uygulamalar kapsamında beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit sunuyor. Bu durumun ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi veren bankalar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İşte, faizsiz kredi sağlayan bankalara ilişkin detaylar…
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.