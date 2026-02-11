Bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını yeniledi. Güncel uygulamalar kapsamında beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit sunuyor. Bu durumun ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi veren bankalar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İşte, faizsiz kredi sağlayan bankalara ilişkin detaylar…