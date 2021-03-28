Faladdin 'Mukadderat'ı satışa çıkardı

Webrazzi'nin haberine göre; Faladdin, 25 milyon kullanıcısının gönderdiği 1 milyarı aşkın kahve falı fotoğrafıyla, ‘’Mukadderat’’ isimli NFT sanat eserini oluşturdu. NFT Pazaryeri OpenSea.io’ya yüklenen ‘’Mukadderat’’ adlı eserin üretim sürecinde yapay zeka ve görsel tanıma teknolojilerinden faydalanılıyor. OpenSea'de 10 saniyelik küçük klipler şeklinde açık artırmaya çıkan ürünün minimum teklif fiyatı ise 0.05 ETH’den başlıyor. Bu miktar yaklaşık 85 dolara denk geliyor.

Çalışmanın ismi olan ‘Mukadderat, önceden belirlenmiş geleceğe atıfta bulunuyor. Dünya çapında 25 milyon kullanıcıya yapay zeka tabanlı gelecek tahminleri sunan Falaaddin, eserin üretiminde kullandığı veri görselleştirme ve morfolojik dönüşüm ile ziyaretçilerin "asla değişmeyen geleceği" deneyimlemelerini sağlıyor.

Veri hazırlama süreci, Faladdin AI tarafından kahve fincanı görüntülerinden oluşan veri seti kullanılarak gerçekleştirildi. Bu süreç, görüntü verilerinin sınırlı çözünürlük ve ortalama piksel değerleri gibi kesin spesifikasyonlarla eşleşmesini gerektiriyor.

Girişim, GAN mimarisinden güç alırken, Conv2D kullanarak kullanılan kahve fincanlarının kendi kendini oluşturan görüntülerini oluşturdu .Bu sayede, her Faladdin kullanıcısının küçük resimleri, üretim süreçleri arasında enterpolasyon yapmak için özellik vektörleri olarak kullanıldı.

Şirket paylaştığı basın duyurusunda, eserin arkasındaki çalışmayı şu cümlelerle ifade ediyor.

Kolektif bir Türk Kahvesi fincanının görsel verileri sürekli ve canlıdır ve Faladdin'in yapay zekasına gönderilen her fotoğrafla yeni bir olasılığa dönüşmeye devam eder.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde tanınmış isimlerin ardından markaların da NFT pazarına yönelebileceğini ifade etmiştim. Faaladin'in attığı bu adım, girişimin markasını gündemdeki popüler teknolojilerle ilişkilendirmesini sağlıyor. Bence kahve fallarını yeni bir perspektifle izleyicilere sunmak, girişimin kendini gündeme taşımasının en akılcı yolu.