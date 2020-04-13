Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrasında takımda yüksek ücret alanların maaşında kesintiye gitmeyi planlayan Galatasaray yönetimine Radamel Falcao'dan müjdeli haber geldi. Futbolred.com sitesinin haberine göre; 5 milyon Euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon Euro da bonus hakkı bulunan Kolombiyalı futbolcu, 1.5 milyon Euro kesinti yapılmasına “Olur” cevabını verdi.

3 FUTBOLCU SIRADA

Galatasaray’da bu gelişmenin ardından gözler diğer isimlere çevrildi. Yönetim, yıllık 3 milyon 850 bin Euro ve bonuslar alan Feghouli, 3.5 milyon Euro kazanan Muslera ve 3.3 milyon Euro alan Belhanda'dan da indirim talep edecek.