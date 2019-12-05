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HaberlerFutbolFalcao, MLS ekipleriyle görüşüyor! Galatasaray haberleri

Kolombiyalı gazeteci açıkladı: "Falcao, MLS ekipleriyle görüşüyor"

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Radamel Falcao ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Fox Sport muhabiri Jorge Baravelle... Baravelle, yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak kararı aldığını ileri sürdü!

Galatasaray haberleri

Galatasaray'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.

Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtti.

David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

MUSTAFA CENGİZ: "2 YIL HİZMET ETMEK İSTİYOR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili son açıklamasında, "Diyelim ki Falcao'yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine ve taraftarımızın üzerine kurduğu inanılmaz baskıyı hafifleteceğine inanıyorum. Falcao tutkuya layık olacak" ifadelerini kullandı.

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