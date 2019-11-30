Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun durumu bugün netleşecek!

Sakatlık durumu hakkında her geçen gün yeni bir gelişme ortaya atılan Radamel Falcao hakkında son bilgilere Habertürk ulaştı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Madrid’de gördüğü tedavinin ardından dün akşamüstü İstanbul’a gelen Kolombiyalı golcü, bugün Galatasaray sağlık heyeti tarafından bir dizi teste tabi tutulacak.

Aşil tendonunda ağrı olup olmadığı kontrol edilecek olan tecrübeli forvete ağrısı olup olmadığı da sorulacak. Ayağında hala ağrı hissetmesi durumunda tedavisine devam edilecek olan Falcao’nun aksi durumda Trabzon maçının ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

9 MAÇ KAÇIRDI

Kolombiyalı yıldız Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG maçında forma giydi. Falcao, sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Başakşehir mücadelelerinde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli yıldız, Devler Ligi'nde de iki Real Madrid maçı ve iç sahadaki Club Brugge karşılaşmasında görev yapamadı.