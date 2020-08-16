Geçen sezon büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao gündemden düşmüyor! Oynadığı maçlarda gol ortalaması yüksek olsa da geçirdiği sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan ve tartışılır hale gelen Radamel Falcao'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, göğüs sponsorluğu töreninde Kolombiyalı yıldızla yola devam edileceğini açıklasa da Falcao'nun geleceği değişebilir!

AS'ta yer alan habere göre tecrübeli golcü sezona Galatasaray'la başlayacak ancak sezonu sarı-kırmızılı formayla tamamlamayacak! Haberde Falcao'nun ocak ayında Türkiye'den ayrılacağı ve David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami'ye transfer olacağı belirtildi. Kolombiyalı futbolcunun, Inter Miami'ye giderek ligin en önemli yıldızlarından biri olmayı istediği belirtildi.

Inter Miami geçen günlerde Juventus'la olan sözleşmesi sona eren Blaise Matuidi'yi de transfer ederek ses getirmişti. Inter Miami'yi destekleyen bir grup taraftar geçen haftalarda Falcao formaları bastırarak tesisleri ziyaret etmişti.