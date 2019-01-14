Antalya'da, bugün saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde çok ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B. adlı kadının olduğunu görenler, hemen durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.B.'ye inmesi için çağrıda bulundu.

"SİZ NEDEN TEDİRGİN OLDUNUZ?"

DHA'da yer alan habere göre polisi karşısında görünce falezlerin kenarına doğru bir adım daha atan A.B., ikazların ardından uzaklaştı. Bir süre sonra çevredekiler tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyen A.B., "İntihar için çıkmadım. Öyle etrafa bakıp, manzara izliyordum. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim" dedi. A.B., falezlerden indirilerek, ifadesi alınmak ve tutanak tutulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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