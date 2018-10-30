Falkirk - Ross County maçı rakamları

Falkirk ve Ross County, 30 Ekim 2018 Salı günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:45. Maç öncesi Falkirk 3 puanla 10. sırada, Ross County 23 puanla 1. sırada bulunuyor. Falkirk, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik form durumunda. Ross County, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 458. İddaa'da Falkirk kazanır 5.75, berabere biter 3.50, Ross County kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Falkirk son hafta oynanan Greenock Morton maçında 0-0 berabere kaldı.

Ross County ise Raith Rovers karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Falkirk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet aldı. Falkirk, kendi sahasında 0 gol attı, 8 gol yedi.

Ross County ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ross County, 11 gol atarken 4 gol yedi.

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