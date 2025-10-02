Ünlü piyanist Dengin Ceyhan, yeni projesi 'Echoes of Anatolia' (Anadolu’nun Yankıları) ile dünya sahnelerinde... Kıtalararası turne kapsamında Ceyhan, Anadolu’nun eşsiz müzik mirasını piyano aracılığıyla farklı kültürlerle buluşturacak.

Konserler Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da gerçekleşecek.

Dengin Ceyhan’ın repertuarı, Pentagram’dan Cahit Berkay’a, Ali Ekber Çiçek’ten anonim halk türkülerine uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk müzik geleneğini klasik piyano tekniğiyle harmanlayan sanatçı, eserleri evrensel bir dille yeniden yorumluyor. Böylece Anadolu’nun melodik zenginliği, dünyanın dört bir yanında yankı buluyor.

'Echoes of Anatolia' dünya turnesi şu şehirlerde gerçekleşecek:

• 21 Ekim – Melbourne / Avustralya

• 26 Ekim – Sydney / Avustralya

• 5 Kasım – Tokyo / Japonya

• 8 Kasım – Seul / Güney Kore

• 10 Kasım – Hong Kong

• 9 Aralık – Londra / İngiltere

• 13 Aralık – Paris / Fransa

• 16 Aralık – Berlin / Almanya

• 18 Aralık – Amsterdam / Hollanda

• 20 Aralık – Brüksel / Belçika

Dengin Ceyhan, bu turne ile yalnızca bir konser serisi sunmuyor; aynı zamanda Türk kültürünü uluslararası izleyicilerle buluşturuyor. Proje, hem müzikseverler hem de kültürler arası etkileşim açısından büyük önem taşıyor.

Dengin Ceyhan Hakkında

1991’de Antakya’da doğan piyanist Dengin Ceyhan, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Chopin’in Ballade ve Nocturne’lerinden, “Dengin Plays Pentagram” ve “Piyanonun Kadınları” gibi sıra dışı albümlere uzanan geniş bir diskografiye sahip olan sanatçı, Türkiye’nin en çok konser veren piyanistlerinden biridir. 2024’te Uzakdoğu turnesini gerçekleştiren Ceyhan, bu yıl aldığı ödülle uluslararası başarısını pekiştirmiştir.