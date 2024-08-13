Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Farklı olanı bulabilir misiniz? Zihninizi zorlamaya hazır olun! Bu 10 bulmacada farklı olanı bulmak büyük dikkat istiyor!

        Zihninizi zorlamaya hazır olun! Bu 10 bulmacada farklı olanı bulmak büyük dikkat istiyor!

        Görsel bulmacalar, dikkat seviyenizi ölçmenin en eğlenceli yollarından biridir. Bu 10 bulmacada, ince detaylara odaklanarak farklı olanı bulmanız gerekiyor. Zihninizi zorlayacak bu testte, tüm dikkatinizi toplayın ve gözlerinizi dört açın!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zihninizi ve dikkatinizi sınamaya hazır olun! Bu 10 bulmaca, sizden benzerliklerin arasındaki farkı bulmanızı bekliyor. Görsel yeteneklerinizi ortaya koymanın tam zamanı! İşte o bulmacalar!

        2

        1. Farklı olan köstebeği bulabilir misiniz?

        3

        Cevap:

        4

        2. Harflerin arasında gizli olan sayıyı bulabilir misiniz?

        5

        Cevap:

        6

        3. Farklı olan Pikachu hangisi?

        7

        Cevap:

        8

        4. Hangi dinozorda fark var?

        9

        Cevap:

        10

        5. Örüntüdeki farklı olan harfi bulabilir misiniz?

        11

        Cevap:

        12

        6. Hangi harf farklı?

        13

        Cevap:

        14

        7. Örüntüye ait olmayanı bulun.

        15

        Cevap:

        16

        8. Davetzsiz misafiri bulun.

        17

        Cevap:

        18

        9. Hangi harfin baloncukta olmaması gerekiyor?

        19

        Cevap: H harfi köşeli olduğundan diğerlerinden farklıdır.

        20

        10. Farklı olan harfi görebiliyor musunuz?

        21

        Cevap:

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf Kaynak: Bright Side

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem