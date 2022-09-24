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Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Faroe Adaları, sakin yapısıyla ilgi görüyor.

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  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​yarın karşılaşacağı Faroe Adaları, sakin yapısıyla dikkat çekiyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    İzlanda, Norveç ve Britanya'nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları'nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Başkent Torshavn ise Faroe Adaları'nın 53 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Vikingler tarafından kurulan Torshavn'daki liman, ticaret merkezi olarak hizmet veriyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Çatıları çimlerle kaplı Torshavn'daki evler, küçük ve sevimli görünümleriyle turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Fotoğraf sanatçılarının da güzergah noktalarından olan Torshavn'da, kış aylarında zaman zaman açan güneşe rağmen hava sıcaklığı 10 derecenin altında seyrediyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI SKANSIN KALESİ

    Skansin Kalesi de başkente gelenlerin favori noktalarından biri konumunda bulunuyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan ve denize hakim konuma sahip kalenin kalıntıları arasında ise deniz feneri yer alıyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Torshavn'da bulunan Vesturkirkjan Kilisesi de farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Dün bu ülkeye gelen A Milli Futbol Takımı, başkent Torshavn'da yürüyüş yaptı.

     
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkentin önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve yöneticiler tarihi noktada hatıra fotoğrafı da çektirdi.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

    Faroe Adaları ile Türkiye arasındaki karşılaşma, Torsvollur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapılacak.
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası
  • Faroe Adaları'nı tanıyalım: Dünyanın sakin noktası

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