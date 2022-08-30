FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

1994 Kocaeli doğumlu Faruk Fatih Özer 2017 yılında Thodex’i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Thodex'in firari CEO'su Fatih Özer, Arnavutluk polisinin yaptığı operasyon sonucu Vlora şehrinde yakalandı. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre, Arnavutluk polisi sabah 8.30'da düzenlediği operasyonda Fatih Özer'i yakaladı. Özer'in Arnavutluk makamlarındaki sorgusu sürüyor. Arnavutluk polisinin 3 ay önce Fatih Özer'le irtibatlı olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra serbest bırakıp takibe başladıkları öğrenildi.