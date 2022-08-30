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Fatih Faruk Özer kimdir? Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer hayatı hakkında merak edilenler

Thodex firmasının CEO'su Fatih Faruk Özer Arnavutluk polisinin yaptığı operasyon sonucu Vlora şehrinde yakalandı. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrasında Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer 'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Fatih Faruk Özer kimdir? İşte detaylar...

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  • Son dakika: Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı, Türkiye'ye getirilecek mi?

    Kırmızı bülten ile aranan Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı. Gelişmeler sonrasında "Fatih Faruk Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte Fatih Faruk Özer hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • Son dakika: Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı, Türkiye'ye getirilecek mi?

    FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

    1994 Kocaeli doğumlu Faruk Fatih Özer 2017 yılında Thodex’i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

    FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

    Thodex'in firari CEO'su Fatih Özer, Arnavutluk polisinin yaptığı operasyon sonucu Vlora şehrinde yakalandı. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre, Arnavutluk polisi sabah 8.30'da düzenlediği operasyonda Fatih Özer'i yakaladı. Özer'in Arnavutluk makamlarındaki sorgusu sürüyor. Arnavutluk polisinin 3 ay önce Fatih Özer'le irtibatlı olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra serbest bırakıp takibe başladıkları öğrenildi.
  • Son dakika: Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı, Türkiye'ye getirilecek mi?

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti" denildi.

    Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen 6’sı tutuklu 21 sanık yargılanıyor, kurucu Fatih Özer de kırmızı bültenle aranıyordu.

    İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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