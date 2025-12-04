Habertürk
        Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu kararı! - Futbol Haberleri

        Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu kararı!

        Futbol maçlarında hayatını kaybeden eski milli oyuncu Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:59
        Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle bu hafta profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'un eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Duyuruda ayrıca, dileyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği bildirildi.

