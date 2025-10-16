Habertürk
        'Farzet' dedi

        Türk rock müziğinin en başarılı gruplarından Gripin'in solisti Birol Namoğlu, özel bir proje için 'Farzet' dedi

        Giriş: 16.10.2025 - 20:09 Güncelleme: 16.10.2025 - 20:09
        'Farzet' dedi
        Kendi yazıp seslendirdiği şarkıların dışında yer alacağı projeleri özenle seçen Birol Namoğlu, bu kez Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz şarkı sözleriyle müzik tarihimizin en özel kalemlerinden biri olan Seda Akay’ın 'Söz ve Seda Akay En İyiler 2' albümünde yer aldı.

        Buğulu sesi ve kendine has güçlü yorumuyla, doksanların unutulmaz şarkılarından 'Farzet'e yeniden hayat veren Birol Namoğlu, dijital müzik platformlarında şarkının bu yorumuyla çok kısa sürede büyük beğeni toplayarak en çok dinlenen şarkılar arasında öne çıktı.

        Sözü Seda Akay, müziği Niran Ünsal’a ait olan unutulmaz şarkının yeniden yorumunun düzenlemesi ise Fırat Özbaylar'a ait.

        #Birol Namoğlu
